Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Geht es nach Beobachtern, wird auch ITM Power derzeit noch zum Hoffnungsträger werden können. Die Briten aber haben im Wasserstoff-Bereich aktuell nicht mehr viele neue oder gute Nachrichten an den Markt bringen können. Die Quittung: In den vergangenen fünf Tagen ging es am Ende bergab. Auf der anderen Seite gewann der Titel immerhin am Freitag noch [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...