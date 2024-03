* Kurzlebiger Höhenflug "disruptiver Zukunftstechnologien"* Aktueller Höhenflug "künstlicher Intelligenz"* Günstig bewertete Sektoren wie immer außer Mode - Steigen Sie ein

Liebe Leser,



"buy low, sell high" lautet eine oft zitierte Börsenweisheit. Fast jeder Anleger kennt sie, doch daran halten können sich die wenigsten. Die große Mehrheit steigt gewöhnlich erst dann ein, wenn eine Aktie bzw. ein Sektor bereits stark zugelegt hat und in aller Munde ist.



Je populärer ein Thema wird und je häufiger es in der Presse für Schlagzeilen sorgt, desto mehr Anleger zieht es in seinen Bann. Daran lassen die Analysen zur Anlegerpsychologie und die Ergebnisse der experimentellen Psychologie keine Zweifel. Weil dieser Zusammenhang für den langfristigen Erfolg an der Börse extrem wichtig ist, erhält jeder Leser meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren zur Begrüßung gratis unsere 12-seitige Themenschwerpunkt-Ausgabe "Börsenpsychologie".





Den vollständigen Artikel lesen ...