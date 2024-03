News von Trading-Treff.de Und wenn du denkst er steigt nicht mehr, kommt von irgendwo ein Käufer her. Der DAX zeigte dem DOW wo der Hammer hängt und reihte Rekord an Rekord, in der nächsten Woche auch? Von wegen seitwärts - Der Rückblick Der DAX sollte in der letzten Woche bevorzugt seitwärts bewegen, in einem Korridor zwischen 17420 und 17200, zum Wochenschluss dann auf die 17000 zurück fallen. Dazu bedurfte es aber Shortsignale aus dem Chart (Umkehrkerze) ...

