Köln (ots) -Am 3. Oktober 2024 heißt es wieder "Türen auf mit der Maus"! Bereits zum 13. Mal ruft die Maus zum bundesweiten Aktionstag auf - diesmal unter dem Motto "ZusammenTun". Das Maus-Team sucht Betriebe, Labore, Werkstätten, Fabriken, Museen und zahlreiche weitere Institutionen, die am 3. Oktober Türen öffnen, die Kindern normalerweise verschlossen sind. Alle Ideen, was "ZusammenTun" tagtäglich bedeutet, sind willkommen! Wird den Maus-Fans etwas Besonderes gezeigt? Gibt es eine besondere Aktion? Oder wird ein Programmpunkt gemeinsam mit den Kindern gestaltet? Interessierte können sich damit pünktlich zum 53. Geburtstag der Maus ab 7. März 2024 unter die-maus.de für den Aktionstag einbringen. Auch kleine Fans können ihre Ideen der Maus übermitteln, welche Türen sich für sie öffnen sollen.2024 möchte die Maus erfahren, wie "ZusammenTun" die Arbeits- und Vereinswelt bereichert. Ob im Team, in Kooperation mit anderen Vereinen, Unternehmen, Wissenschaftsinstituten oder der eigenen Stadt oder Gemeinde - wer etwas gemeinsam tut, bringt vielfältige Perspektiven ein und kann auch neue schaffen! Im Vorfeld und am 3. Oktober selbst wird die Maus im Fernsehen, Radio und Online über die geöffneten Türen berichten. Dabei gibt es viel zu lernen, zu staunen und zu lachen.Im vergangenen Jahr war die Maus auf der Suche nach "Wertvollen Schätzen". Die Resonanz war groß, an mehr als 700 Orten konnten Kinder und Familien vieles entdecken: Innovative Schätze wie die Züge der Zukunft, humanitäre Schätze bei der Seenotrettung, historische Schätze im Industriemagazin oder pures Gold, das der Rhein anspült. Das Maus-Team war begeistert vom deutschlandweiten Engagement."Die Sendung mit der Maus" am 3. März 2024 zeigt den Besuch der Maus bei den Gewinnerkindern der letztjährigen Türen-auf-Aktion in Weimar. Zum ersten Mal hatte ein Geschwisterpaar den Besuch der Maus gewonnen (Die Sendung mit der Maus um 9:30 Uhr im Ersten, 11:30 Uhr bei KiKA sowie unter die-maus.de, in der MausApp und der ARD Mediathek). Der Beitrag steht schon jetzt in der WDR Presselounge zur Ansicht bereit.Alle Infos und das Bewerbungsformular "Türen auf mit der Maus" stehen ab 7. März 2024 unter die-maus.de zur Verfügung.Redaktion "Türen auf mit der Maus": Anja Myriam Anton, Hilla Stadtbäumer