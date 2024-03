Die Aktie des AKTIONÄR-Depotwerts Super Micro Computer (SMC) ist am Freitag nach guten Branchennews mit einem Plus von 4,5 Prozent aus dem Handel gegangen. Nach Börsenschluss konnte der KI-Highflyer noch eine Schippe drauflegen und sogar die magische 1.000-Dollar-Marke durchbrechen.Nachbörslich ging es mit SMC um 12,5 Prozent auf 1.019 Dollar nach oben. Der Grund: Neben Deckers wird SMC Mitte März in den S&P 500 aufgenommen. Zwei der heißesten Aktien der laufenden Aktienmarktrally werden Whirlpool ...

Den vollständigen Artikel lesen ...