Wochenausblick - Mit Momentum Richtung Frühlingsanfang

In der kommenden Woche erwarten uns einige spannende Quartalsberichte sowie der neue Leitzins der Europäischen Zentralbank.



Montag:



Die erste volle Märzwoche startet vergleichsweise ruhig. Von Interesse dürften jedoch wieder die Publikationen von Quartalsresultaten sein, konkret erwarten uns die Ergebnisse von Evonik und Henkel.















Dienstag:



Am Dienstag nimmt die Woche dann Fahrt auf. Gleich morgens um 9:55 Uhr erhalten wir Konjunkturdaten in Form des deutschen Einkaufsmanagerindex. Zusätzlich dazu können sich die Aktionäre von Novartis auf dessen Hauptversammlung freuen. Auch ein Konkurrent des Schweizer Pharmakonzerns meldet sich am Dienstag zu Wort, wenn uns die Quartalszahlen von Bayer erreichen. Abseits davon erhalten wir ebenfalls die Quartalsresultate von Crowdstrike und Qualcomm.















Mittwoch:



Zur Wochenmitte wird es wieder etwas ruhiger. Gegen 8 Uhr früh erreicht uns die deutsche Handelsbilanz. Am Mittwoch erhalten wir zusätzlich dazu noch die Quartalsergebnisse von Schaeffler, Symrise und Deutsche Post.















Donnerstag:



Am Donnerstag erwartet uns dann das Highlight der Woche, wenn die Europäische Zentralbank den neuen Leitzins veröffentlicht. Zudem publizieren Brenntag und Continental ihre Quartalsberichte. Zusätzlich präsentiert Merck KGaA ebenfalls Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Abgerundet wird der Tag dann von Zahlen der US-Technologiekonzerne Broadcom und Oracle.























Freitag:



Am letzten Tag der Handelswoche erreichen uns die Zahlen von Lufthansa. Aber auch für Fans von Konjunkturdaten ist nochmal etwas dabei, denn um 14:30 Uhr deutscher Zeit erreicht uns die Arbeitslosenquote aus den USA.







