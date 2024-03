Novo Nordisk, ein dänisches Pharmaunternehmen, rückt in den Fokus der Anleger, da es mit seiner bahnbrechenden Abnehmspritze Wegovy möglicherweise auf dem Weg ist, das wertvollste Unternehmen in Europa zu werden. Die Novo Nordisk Aktie verzeichnete in letzter Zeit eine beeindruckende Entwicklung, angetrieben von vielversprechenden Fortschritten im Bereich der Adipositasbehandlung. Wegovy, das von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA im Jahr 2021 zugelassen wurde, hat das Potenzial, das pharmazeutische Spiel in Bezug auf Gewichtsverlust zu verändern. Die Spritze basiert auf dem Wirkstoff Semaglutid, der ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt wurde. Die Studien zeigen jedoch, dass Semaglutid in höheren Dosen als Wegovy ...

