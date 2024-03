SGL Carbon ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten aus Carbon und Graphit spezialisiert hat. Die Firma hat sich als führender Anbieter in verschiedenen Branchen etabliert, darunter die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Energiebranche sowie die Halbleiter- und Elektronikindustrie. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine innovative Herangehensweise und sein Engagement für Nachhaltigkeit aus. SGL Carbon entwickelt leichte und dennoch hochfeste Materialien aus Kohlenstofffasern, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden können. Diese Materialien tragen dazu bei, die Effizienz von Produkten zu steigern und gleichzeitig deren Umweltauswirkungen zu reduzieren. Ein bedeutender Bereich, in dem SGL ...

