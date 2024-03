High Noon bei Bayer!: Volle Fahrt Richtung 18.000 oder Zurückhaltung vor EZB-Entscheid?

Den DAX scheint nichts stoppen zu können. Sieben mal in Folge hat er seine Bestmarke getoppt. Seit Jahresanfang liegt der Leitindex rund sechs Prozent im Plus. Knackt der DAX diese Woche die Marke von 18.000 Punkten?Allein im Februar hat der DAX über vier Prozent zugelegt und damit noch einmal seine Aufwärtsdynamik verstärkt. Die Frage scheint nicht zu sein, kann der DAX die 18.000 Punkte-Marke knacken, sondern nur wann er es tut. Vielleicht schon in der neuen Woche? Die Vorgaben dafür sind gut. Vor dem Wochenende sind an der Wall Street zahlreiche neue Rekorde gefeiert worden. Der S&P 500 beendete den Handel zum ersten Mal in seiner Geschichte über der Marke von 5.100 Punkten. Die …

Den vollständigen Artikel lesen ...