Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Aktie von Plug Power ist am Freitag mit einem Aufwärtshaken um am Ende 8 % fast schon sensationell nach oben durchgedrungen. Die Notierungen bleiben vielen Beobachtern ein echtes Rätsel. Denn Plug Power hatte just an diesem Freitag auch Zahlen bekannt gegeben, die keineswegs als "gut" galten. Vielmehr sind die Quartals- und die Jahresendzahlen für das Jahr 2023 eine große [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...