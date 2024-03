In der Welt der Aktieninvestitionen gibt es verschiedene Strategien, die Anleger anwenden können, um langfristigen Erfolg zu erzielen. Eine vielversprechende Herangehensweise ist das Investieren in Beteiligungs- und Holding-Rollup-Aktien, die sich als ideale Kandidaten für Buy & Hold-Strategien und langfristige Anlagen herausstellen könnten. Was sind Beteiligungs- und Holding-Rollup-Aktien? Beteiligungs- und Holding-Rollup-Aktien repräsentieren Unternehmen, die durch den Erwerb und die Konsolidierung von verschiedenen Geschäftseinheiten ein diversifiziertes Portfolio aufbauen. Diese Unternehmen verfolgen die Rollup-Strategie, indem sie sich auf den Kauf und die Integration von kleinen, oft branchenspezifischen Unternehmen konzentrieren. Ziel ist es, durch Synergieeffekte und Effizienzsteigerungen eine stärkere Position im Markt zu erreichen. ...

