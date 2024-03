Die Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte sich in der neuen Handelswoche fortsetzen. Mittlerweile nimmt der deutsche Leitindex Kurs auf die Marke von 18.000 Punkten. Weiteren Treibstoff für die fulminante DAX-Rally könnten in den kommenden Handelstagen die laufende Berichtssaison sowie der EZB-Zinsentscheid liefern. Der Wochenausblick.Seit Jahresbeginn hat der DAX rund sechs Prozent zugelegt, allein im vergangenen Monat kletterte das Börsenbarometer um mehr als viereinhalb Prozent. In der abgelaufenen ...

