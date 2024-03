Nur noch 2 Tage: Dieser Meme Coin könnte nach WIF, PEPE und Shiba Inu explodieren

Am Kryptomarkt geht es wieder heiß her. Dabei steigen nicht nur Bitcoin und Ethereum oder andere Coins aus den Top 10. Ein Überblick über die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt, dass besonders Meme Coins in der aktuellen Woche herausstechen. Dogwifhat und Floki haben die Grenze von einer Milliarde Dollar überschritten und ihren Wert in nur sieben Tagen vervielfacht. Bald können diese Coins in der Meme Kombat Arena gegeneinander antreten, was Euphorie in der Community auslöst, weshalb $MK der nächste Coin sein könnte, der durch die Decke geht.

Meme Kombat schafft eine Plattform, die die Anhänger verschiedenster Meme Coins vereint. Eine Arena, in der die Charaktere von PEPE, FLOKI, DOGE und vielen anderen durch künstliche Intelligenz zum Leben erweckt werden, ermöglicht spannende Kämpfe, bei denen Nutzer ihre Lieblingscharaktere unterstützen können. Dieses Konzept hat das Potenzial, sich wie ein Lauffeuer zu verbreiten, da Meme Kombat so von der Beliebtheit der erfolgreichsten Coins profitieren kann.

Meme Kombat geht mit dem nativen Token $MK, der in den letzten Wochen bereits im Presale für Aufmerksamkeit gesorgt hat, an den Start. Mehr als 10 Millionen Dollar wurden bereits in $MK investiert, was das Interesse der Anleger und das Potenzial der Plattform unterstreicht. Investoren profitieren während des Presales noch von einem festen Einstiegspreis, bevor nach dem Listing an den Kryptobörsen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, bei der sich der Kurs schnell vervielfachen kann. Laut dem Countdown auf der Website sind es noch weniger als zwei Tage bis zum Ende des Vorverkaufs und dem Listing an den Kryptobörsen.

Die $MK-Token sind mit einer Staking-Funktion versehen, die es ermöglicht, eine APY (Annual Percentage Yield) zu erzielen, die mit dem Umfang des Staking Pools variiert. Ein größerer Staking Pool resultiert in einer geringeren APY, was bedeutet, dass insbesondere frühe Teilnehmer, die ihre Token staken, sich über eine hohe Rendite in Form von zusätzlichen $MK-Token freuen können. Aktuell beträgt die APY beeindruckende 90 %. Dieser hohe Wert ist durch die anfängliche Reservierung eines Teils der $MK-Token für Staking-Belohnungen möglich.

Die überdurchschnittlich hohe Rendite hat dazu beigetragen, dass schon 75 % der im Presale verkauften Token im Staking Pool gebunden wurden. Da die gestakten Token für mindestens eine Woche nach Beginn des Handels nicht verfügbar sind, ist das verfügbare Angebot zum Zeitpunkt des Launchs sehr begrenzt. Gleichzeitig könnte die Nachfrage mit dem Start der ersten Kämpfe sprunghaft ansteigen. Diese Kombination aus hoher Nachfrage und begrenztem Angebot könnte zu einem schnellen Anstieg des Kurses führen, sodass einige Analysten bereits Kursziele für $MK vorhersagen, die deutlich über dem Zehnfachen des aktuellen Presale-Preises liegen.

Die Frage, ob Meme Kombat sich als der nächste Meme Coin mit einer 1.000 % Rendite erweisen wird, dürfte schon bald geklärt werden. Fest steht, dass etliche Marktbeobachter bereits Voraussagen getroffen haben, die einen Anstieg des $MK-Kurses sogar um mehr als 1.000 % in Aussicht stellen. Bekannte Youtuber mit haben bereits auf die Plattform hingewiesen, was die Erwartungen in der Krypto-Community vor dem bevorstehenden Start hochschraubt.

Die jüngsten Kursgewinne von DOGE, BONK, SHIB, PEPE und anderen könnten der Plattform für Meme Coin Battles zugutekommen, da $MK von deren Popularität profitieren und das Interesse der Trader an Meme Coins neu entfachen könnte. Sollte die erste Battle-Saison ein Hit werden, könnten die Investoren kaum noch zu halten sein. Zudem könnte die attraktive Staking-Rendite nach dem Launch dazu führen, dass sich Anleger verstärkt auf Meme Kombat stürzen, sobald der Token auf den Kryptobörsen einer breiten Masse zugänglich gemacht wird. Die Chancen stehen also gut, dass es sich bei Meme Kombat tatsächlich um den nächsten x10 Coin handeln könnte.

