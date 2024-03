Weiterer Bürgermeister der AfD in Sachsen ++ Lauschangriff auf die Bundeswehr wirft immer neue Fragen zum Zustand der Truppe auf ++ EU-Verbot von Verbrenner-Motoren in Neufahrzeugen schon ab 2035 zunehmend unrealistisch ++ Schweiz: künftig 13 Monatsrenten pro Jahr statt 12 ++ Streit um Großbritanniens Asyl-Pakt mit Ruanda geht in die nächste Runde ++ Innenministerin Faeser D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...