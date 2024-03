FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte knapp unter dem jüngsten Rekordhoch in die neue Handelswoche gehen. Bestmarken an den US-Börsen am Freitagabend sorgen hierzulande für Rückenwind. Allerdings wird der deutsche Leitindex diese am Montagmorgen wohl zumindest zunächst nicht in ebenfalls weitere Rekorde umsetzen können. So taxierte der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt moderat im Plus auf 17 750 Zähler. Das Rekordhoch vom Freitag lag bei rund 17 816 Zähler.

Positiv aufgenommene Wirtschaftsnachrichten, die Aussicht auf gute Geschäfte mit der Künstlichen Intelligenz und die Perspektive geldpolitischer Lockerungen hatten die Rekordjagd an den US-Börsen zum Wochenschluss erneut befeuert. Sowohl die wichtigsten Technologieindizes als auch der marktbreite S&P 500 hatten am Freitag Bestmarken erreicht./bek/mis