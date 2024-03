© Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Unternehmenstermine 06:30 Uhr, Schweiz: Gurit, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Jahreszahlen (9. 30 h Bilanz-Pk, 14. 00 h Analystenkonferenz) 07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Jahreszahlen 07:25 Uhr, Schweiz: SNB, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Jahreszahlen (11. 00 h Bilanz-Pk, 9. 00 h Analystenkonferenz) 10:00 Uhr, Deutschland: Sixt, Call zu den Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: VDMA Auftragseingang 1/24 12:30 Uhr, Singapur: Sea Ltd, Q-Zahlen Übrigens: Diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro …