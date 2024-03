Düsseldorf, Deutschland, 4. März 2024 (ots/PRNewswire) -Intelligente Lösungen und datengetriebene Technologien können Elektrolyseprojekte vorrantreiben und Elemente der Lieferkette für erneuerbare Energien skalierenRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation gab heute bekannt, dass es ein Team von weltweit führenden Experten in Nachhaltigkeit und Technologien für erneuerbare Energie entsendet, um am dritten jährlichen World Electrolysis Congress (WEC24) vom 4. bis 6. März in Düsseldorf teilzunehmen.Das Nachhaltigkeitsteam wird eine Reihe von Technologien und Lösungen vorstellen (https://www.rockwellautomation.com/de-de/capabilities/sustainable-solutions/heavy-industries.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-06121-G5T4S9&utm_content=news-wire#!:0), die Unternehmen für erneuerbare Energien dabei helfen sollen, effizienter und kostengünstiger zu werden.Zu den Referenten von Rockwell Automation gehören:- Andrea Ruotolo, Global Head of Customer Sustainability: Ruotolo wird die Keynote zum Thema "Innovation within Electrolyzer Technology" halten.- Emmanuel Guilhamon, Director, EMEA Process Industries: Zusammen mit anderen Branchenführern wird Guilhamon an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Scaling Up Electrolyzer Projects" teilnehmen.- Steffen Zendler, Global Business Development Manager, Nachhaltigkeit: Zendler nimmt an der Podiumsdiskussion "Challenges Associated with Scaling Up Electrolyzer Operations" teil.Das Team von Rockwell Automation wird zeigen, wie intelligente Lösungen und datengesteuerte Technologien eingesetzt werden können, um Elektrolyseprojekte und andere Lieferkettenelemente für erneuerbare Energien schnell und effizient zu skalieren.Rockwell Automation wird auch Technologien für Wasserstoff-Lieferketten vorstellen. Die Teilnehmer erfahren, wie diese Technologien ihnen helfen können, Risiken zu managen, die Produktion zu optimieren, die Compliance aufrechtzuerhalten und die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter weiterzuentwickeln."Durch unsere eigenen Technologien und Partnerschaften mit Spezialisten der Wasserstoffindustrie wie Avid Solutions ist Rockwell Automation strategisch an den Wertschöpfungsketten von Wasserstoff und erneuerbaren Energien beteiligt", sagte Guilhamon. "Als Diamond-Sponsoren der Initiative freuen wir uns darauf, an unserer allerersten WEC teilzunehmen und zu zeigen, wie digitale und KI-Technologien dazu beitragen, Projekte im Wasserstoffsektor zu operationalisieren und zu skalieren."Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (http://www.rockwellautomation.com/) (NYSE: ROK) ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial von Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen.Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weltweit-fuhrende-experten-fur-nachhaltigkeit-von-rockwell-automation-sprechen-auf-dem-weltkongress-fur-elektrolyse-302077817.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23136/5726855