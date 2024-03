News von Trading-Treff.de Was erwartet uns zum Wochenstart im DAX nach den Wall Street Rekorden? Neue Trading-Ideen für Montag den 04.03.2024 findest Du hier. DAX weiter in der Spur Zum Monatsausklang und damit in der Morgenanalyse am 29.02.2024 hatten wir den DAX in einem Trendkanal optisch eingeordnet (Rückblick): Dieser wurde nach oben ausgeweitet und ließ damit weitere Rekorde zu, die dann fast täglich mit neuen 100er-Marken einhergingen: Intraday ...

