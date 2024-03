DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RÜSTUNG - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die militärische Forschung in Deutschland stärken. Im Interview mit dem Handelsblatt fordert Habeck, Innovationen auch im Bereich von Sicherheit und Wehrfähigkeit zu stärken. Dazu gehören "Cybersecurity, Künstliche Intelligenz oder digitale Abfangsysteme". Der Vorstoß des Ministers erfolgt wenige Tage nach einem entsprechenden Votum der Expertenkommission "Forschung und Innovation", die ebenfalls eine stärkere Verzahnung von ziviler und militärischer Forschung fordert. Experten klagen seit Längerem, dass neues Material und neue Technologien zu spät bei der Bundeswehr ankämen. "Ich sage das hier sehr offen: So können wir nicht weitermachen", bemerkte Habeck. (Handelsblatt)

E-REZEPT - Zwei Monate nach der Umstellung wird die überwiegende Mehrheit der Arzneimittelverordnungen inzwischen elektronisch eingelöst (E-Rezept). Aber die Apotheken berichten auch von erheblichen Schwierigkeiten. Ihrer Erfahrung nach entsteht der meiste Ärger dadurch, dass die Verschreibungen von den Ärzten nicht rechtzeitig digital unterzeichnet werden: Dann stehe der Patient schon in der Ausgabestelle, das Rezept sei aber noch nicht freigegeben, sodass Kunde und Apotheker warten müssten. (FAZ)

AKTIENRENTE - Vor dem Hintergrund heftiger auch innerparteilicher Kritik an der Ampelkoalition hat die FDP die Einigung auf ein Rentenpaket mit dem Element einer Aktienrente als großen Erfolg hervorgehoben. "Mit dem Generationenkapital führen wir in diesem Jahr das erste Mal überhaupt eine kapitalgedeckte Säule in die gesetzliche Rentenversicherung ein", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Dieser Paradigmenwechsel ist angesichts der demographischen Schwierigkeiten unseres umlagefinanzierten Rentensystems ein Riesenerfolg." Das Rentensystem werde dadurch zukunftsfest. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

RENTE - VdK-Präsidentin Verena Bentele hat Reformen zur Stärkung der Einnahmen der Rentenversicherung gefordert. "Die Einnahmenseite der Rentenversicherung muss im Rahmen einer Rentenreform gestärkt werden. Auch Selbstständige, Abgeordnete und Beamtinnen und Beamte müssen künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen", sagte Bentele. "Gleichzeitig darf der Anteil des Steuerzuschusses für die Rentenversicherung im Bundeshaushalt in Zukunft keinesfalls sinken. Denn aus der Rentenversicherung werden ja auch viele gesamtgesellschaftliche Aufgaben finanziert, wie die Witwen- und die Mütterrenten", sagte Bentele. (Rheinische Post)

CHINA - Die chinesische Regierung dürfte bei dem am Dienstag beginnenden Volkskongress dem Druck widerstehen, die Maßnahmen für die Stützung der Wirtschaft deutlich hochzufahren. Staatspräsident Xi Jinping wird sich statt dessen darauf konzentrieren, den langfristigen Umbau der Wirtschaft zu einer industriellen Supermacht voranzutreiben. Der Kongress beginnt mit einem Bericht der Nummer Zwei im Staat, Premierminister Li Quang. Darin dürfte es Aussagen zu Wachstumsziel und Rüstungsausgaben geben. (Financial Times)

March 04, 2024 01:10 ET (06:10 GMT)

