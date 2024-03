The following instruments on XETRA do have their first trading 04.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.03.2024Aktien1 CA00249W1005 A2Z Smart Technologies Corp.2 CA92338D1015 Verano Holdings Corp.3 IT0005577868 Eems Italia S.p.A.4 CA29383X2023 Entheon Biomedical Corp.5 CA59140M1086 Metasphere Labs Inc.6 CA74359L2049 Prospector Metals Corp.7 GB00BQ7WTT20 Vast Resources PLCAnleihen1 US337738BK34 Fiserv Inc.2 XS2758114164 Opec Fund for International Development3 PTSAODOM0007 SATA Air Acores4 US02666TAG22 American Homes 4 Rent L.P.5 US02666TAE73 American Homes 4 Rent L.P.6 XS2690055996 Banijay Entertainment S.A.S.7 XS2708726893 Northern Powergrid [Yorkshire] PLC8 XS2776001377 Omnicom Finance Holdings PLC9 XS2747631914 SNB Sukuk Ltd.10 CH1331113493 Thermo Fisher Scientific Inc.11 DE000A3LTTY9 ATOMOS Holding AG12 USF6456QAC62 Banijay Entertainment S.A.S.13 XS2747181613 Esic Sukuk Ltd.14 US337738BJ60 Fiserv Inc.15 XS2775892065 Government of the Emirate of Sharjah16 DE000A1RQES0 Hessen, Land17 US49326EEP43 Keycorp18 XS2777367645 LKQ Dutch Bond B.V.19 US67403AAA79 Oaktree Strategic Credit Fund20 US750236AY71 Radian Group Inc.21 USL7909CAD94 Raizen Fuels Finance S.A.22 USL7909CAC12 Raizen Fuels Finance S.A.23 FI4000567102 S-Pankki Oyj24 USJ7771YSX69 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.25 USJ7771YSY43 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.26 XS2744911830 Turk Ekonomi Bankasi AS27 IT0005585051 UniCredit S.p.A.28 XS2776519980 Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.29 NO0013072991 Nordea Eiendomskreditt AS30 PTNOBIOM0006 Novo Banco S.A.31 DE000A3824R1 PCC SE32 FR0128298132 CDC Habitat S.A.33 EU000A3LUMF5 European Investment Bank (EIB)