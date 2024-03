Valneva SE nimmt in nächster Zeit an einigen Investorenkonferenzen in den Vereinigten Staaten und Europa teil. CEO Thomas Lingelbach wird Valneva auf der 44. jährlichen Gesundheitskonferenz von TD Cowen vorstellen, die vom 4. bis 6. März 2024 in Boston, MA, stattfindet. CEO Lingelbach und CFO Peter Bühler werden sich auch mit institutionellen Anlegern während der Van Lanschot Kempen Life Sciences Conference treffen, die vom 16. bis 17. April 2024 in Amsterdam, Niederlande, stattfindet. Das Management wird Valnevas wachsendes kommerzielles Geschäft und die Pipeline von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten präsentieren. IXCHIQ®, Valnevas drittes kommerzielles Produkt und weltweit erster zugelassener Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus, wurde ...

