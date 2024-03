Zürich (ots) -Die Kita-Trägerschaft globegarden würdigt wie jedes Jahr das grosse Engagement seiner Mitarbeitenden im Rahmen seines Mitarbeiterwertschätzungsmonats. Unter dem Motto "EmpoweringTeachers" steht der März ganz im Zeichen der Dankbarkeit für die anspruchsvolle Arbeit der Kinderbetreuerinnen und -betreuer. Ebenfalls im März veröffentlicht die Trägerschaft ein eigens gestaltetes Büchlein, das sich an Kinder und Eltern richtet. Es zeigt verschiedene Familienkonstellationen, wie sie heute gelebt werden.Globegarden, ein führender Anbieter von Kinderbetreuungsdiensten in der Schweiz, stellt unter dem Motto EmpoweringTeachers den Monat März ganz ins Zeichen der Wertschätzung seiner Mitarbeitenden. Diese jährliche Initiative von Globegarden zielt darauf ab, die anspruchsvolle Arbeit und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders zu würdigen und zu feiern. Die Trägerschaft will damit auch ihre Dankbarkeit für das leidenschaftliche Engagement in den Teams und in den einzelnen Einrichtungen ausdrücken. Getragen wird die Initiative von der Überzeugung, dass die Bedeutung eines positiven Arbeitsumfelds und einer Kultur der Anerkennung und gegenseitigen Wertschätzung dazu beitragen, ein starkes und motiviertes Team zu schaffen.Förderung von Toleranz und AkzeptanzEbenfalls im März wird ein Büchlein mit dem Titel "Die besondere Familienbande" lanciert. Es ist Teil der EmpoweringKidsandFamilies-Initiative und stellt die Vielfalt von Familien auf kindgerechte und einfühlsame Weise dar. Das Buch erzählt von verschiedenen Familienkonstellationen, wie sie heute gelebt werden. Es will Kindern vermitteln, dass Vielfalt eine Stärke ist und jede Familie etwas Besonderes ist. Globegarden engagiert sich nicht nur für die Bildung und Betreuung von Kindern, sondern auch für die Förderung von Toleranz, Akzeptanz und Inklusion in der Gesellschaft.Elemente einer guten ArbeitsplatzkulturDiese und weitere Initiativen drücken den hohen Stellenwert aus, den die Trägerschaft der gegenseitigen Wertschätzung und Diversität zumisst. Sie sind seit Gründung feste Bestandteile der Arbeitsplatzkultur bei globegarden und tragen direkt nicht nur zur anhaltend hohen Zufriedenheit unter den Mitarbeitenden bei, sondern auch zur hohen Betreuungsqualität in den inzwischen über siebzig Einrichtungen der Trägerschaft. Dabei stehen vier Ziele im Vordergrund:- Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds: Globegarden ist bestrebt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeitende sich geschätzt und motiviert fühlen. Die Anerkennung ihrer anspruchsvollen Arbeit und ihres Engagements steht im Mittelpunkt.- Förderung der Vielfalt: Das Unternehmen setzt sich bewusst für die Vielfalt in seinen Teams und Einrichtungen ein. Dies spiegelt sich in der Zusammensetzung der Mitarbeitenden und in den Aktivitäten für die Kinder wider.- Vorurteilsfreiheit in der Bildung: Globegarden betont die Bedeutung der Diversität in der frühkindlichen Bildung. Kinder werden dazu ermutigt, Vielfalt zu akzeptieren und zu schätzen, um eine inklusive Gesellschaft zu fördern.- Stärkung von Toleranz und Akzeptanz: Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Toleranz und Akzeptanz gegenüber verschiedenen Lebensstilen und Kulturen zu fördern, sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei den Kindern und deren Familien.Über globegardenGlobegarden ist ein führender Anbieter von Kinderbetreuung in der Schweiz und engagiert sich seit 15 Jahren für die Förderung frühkindlicher Bildung und Entwicklung sowie für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Unternehmen hat über 1000 Mitarbeitende und betreibt über 70 Einrichtungen in der Deutschschweiz.Pressekontakt:Medienstelle globegardenc/o KMES Partner+41 76 370 3770Original-Content von: globegarden childcare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100073724/100916576