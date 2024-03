Christian Danninger hat ein klares Zeichen gesetzt. Als die Aktie von Aixtron am Donnerstag (29.2.) in den Sinkflug überging, kaufte der CFO bei 26,25 Euro Aktien im Wert von gut 52.000 Euro. Zu diesem Zeitpunkt war der Kurs ggü. der Vorwoche um 27% gefallen. Für ein in vielen wachstumsstarken Segmenten marktführendes Unternehmen mit einer im historischen Vergleich attraktiven Bewertung war das ein ungewöhnlich steiler Absturz. Für den dynamischen Kursrückgang sehen wir drei potenzielle Gründe. Erstens verfehlte 2023 die EBIT-Marge (25%) den Konsens um einen Prozentpunkt. Zweitens konnte der Ausblick auf 2024 (Umsatz von 630 bis 720 Mio. Euro; EBIT-Marge: 24 bis 26%) die hohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...