Die DWS, die Fondstochter der Deutschen Bank, schüttet in diesem Jahr eine Sonderdividende aus und kommt auf eine wahrlich traumhafte Dividendenrendite. Lohnt sich der Einstieg?Bei der wöchentlichen Dividenden-Kolumne von wallstreetONLINE wenden wir uns heute dem Fondsverwalter DWS Group zu, der in diesem Jahr eine rekordverdächtige Ausschüttungsrendite verspricht. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank hat zusätzlich zu ihrer regulären Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie eine Sonderdividende von vier Euro angekündigt. Das SDAX-Unternehmen wird somit im Juni insgesamt 6,10 Euro je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten. Gemessen am aktuellen DWS-Kurs entspricht das …