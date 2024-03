Die Private-Equity-Investoren haben gerade zu kämpfen, insbesondere ihre Portfoliounternehmen - unter anderem mit der dümpelnden Konjunktur, der Inflation und der Zinswende. "‚Make things happen quickly', das ist gerade die Devise im Private-Equity-Umfeld", berichtet Paul Taaffe, der als Headhunter viele Managementpositionen in PE-finanzierten Unternehmen besetzt, bei FINANCE-TV. Und das erzeugt offenbar auch Druck auf der Personalseite: "Die Dringlichkeit ist so hoch, dass es PE-Häuser sich einfach nicht mehr leisten können, eine CFO-Position länger unbesetzt zu lassen." Taaffe, Gründer von FINANCE People Solutions, hält Interim-Manager für die Lösung dieses Problems: "Interimer sind nicht nur schneller verfügbar, sondern in der Regel auch schneller unterwegs als andere CFOs", sagt der Headhunter, der früher selbst als Private-Equity-CFO tätig war. Doch manche Private-Equity-Häuser hegen Vorbehalte gegenüber der Zusammenarbeit mit Interim-Managern, weil diese - so die landläufige Meinung - häufig die Unternehmen wechseln und gerne zügig wieder eine neue Herausforderung suchen. "Manche PEs fragen sich zum Beispiel, ob sie von einem Interimer tatsächlich auch ein volles Commitment bekommen", berichtet Taaffe. Dem Headhunter zufolge sind es inzwischen jedoch auch die Interimer, die lieber längere Mandate als die üblichen 6 bis 12 Monate hätten. Und ein Private-Equity-Projekt mit einer klaren Exit-Perspektive in einigen Jahren sei für viele Interimer attraktiv, so Taaffe: "Die Verdienstperspektiven bei einem erfolgreichen Exit nehmen natürlich auch die Interimer gerne an." Ob sich Interimer auch für normal bis gut laufende Private-Equity-Projekte eignen, wie viele PE-geeignete Interimer es in Deutschland überhaupt gibt und ob die Nachfrage nach diesen Managern seitens Private Equity größer oder kleiner als der Personal-Pool ist, die Antworten gibt Paul Taaffe bei FINANCE-TV.