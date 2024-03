Nachdem die Aktie von Aixtron am Donnerstag deutlich unter Druck geraten ist, konnte sich das Papier am Freitag etwas stabilisieren. Am Montagmorgen melden sich die ersten Analysten zu Wort und korrigieren ihre Kursziele für das Papier. Die Aktie notiert vorbörslich im Plus.Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analystin Olivia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...