So schnell kann es gehen. Der Wind bei Immobilien-Aktien hat sich gedreht. Grund sind frische Preisdaten aus der Eurozone. Sie sorgten am Freitag für ein Comeback der Zinshoffnungen. Doch auch von einer weiteren Seite keimt endlich Hoffnung für Vonovia und Co und ihre Anleger auf - und das erstmals seit 2020. Die Zinshoffnung ist zurück - und damit auch der Rückenwind für die Immobilien-Aktien. Am Freitag legte der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate um bis zu 1,6 Prozent ...

