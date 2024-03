Wochenausblick Börse im Vorfeld von ISM, BOC, NFP

Anzeige / Werbung

Später am Donnerstag werden auch die Challenger-Stellenabbauzahlen veröffentlicht, bevor die Zahlen zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA bekannt gegeben werden. Anschließend werden die Baugenehmigungen für Kanada veröffentlicht, bevor Jerome Powell den zweiten Tag seiner Anhörung abhält. Am Freitag richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf den monatlichen Bericht über die Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft. Zu beachten ist auch, dass Kanada seine Beschäftigungsdaten parallel zu den NFP-Zahlen veröffentlicht.

Desweiteren gibt es in dieser Woche Quartals-Updates zu NIO, Crowdstrike, Broadcom und Kroger.

Diese und viele weitere spannende Themen werden wir am Montag um 10:30 Uhr in unserem interaktiven Webinar "Wochenausblick" aufgreifen - melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen hier auf der Landingpage an.

Neben den gefragtesten Indizes wie DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq, werden Rohstoffe wie Gold und Rohöl analysiert. Desweiteren gilt ein Blick dem Bitcoin. Anschließend werden interessante Einzelaktien diskutiert, die aktuell im Fokus der Trader und Investoren stehen. Gerne analysieren wir auch Deine Wunschwerte!

