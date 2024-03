Jeztzt wird es spannend: Noch im März könnte Douglas die Rückkehr an die Börse vollziehen. Die Pafümeriekette will dadurch finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum zu erlangen und die Schuldenlast minimieren. Geplant sind Eigenkapitalzuflüsse in Höhe von 1,1 Milliarden Euro Kapital, wobei 300 Millionen Euro von den Alteigentümern CVC und der Familie Kreke aufgebracht werden sollen, der Rest durch ...

