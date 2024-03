© Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa



Der Konsumgüterriese Henkel will das schwächere Wachstum dadurch ausgleichen, dass die Profitabilität gesteigert wird. Das zahlt sich aus.Der Konsumgüter- und Chemiekonzern Henkel hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem leichten Umsatzplus und einer deutlichen Steigerung der Profitabilität abgeschlossen. Mit einem leicht über den Analystenprognosen liegenden Jahresumsatz von 21,51 Milliarden Euro und einer organischen Wachstumsrate von 4,2 Prozent zeigte sich das Unternehmen hinter Marken wie Persil, Pril und Pattex widerstandsfähig in einem herausfordernden Marktumfeld. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Düsseldorfer Konzern zwar mit einem schwächeren Wachstum, will aber profitabler …