Stuttgart (DE) / Gedersdorf (AT) (ots) -Strategische Partnerschaft zwischen VECTOR und dem österreichischen Spezialisten für KI und Kamerasensorik EYYESDer Stuttgarter Software-Spezialist VECTOR Informatik übernimmt die Mehrheit der Unternehmensanteile an der EYYES GmbH.EYYES wird auch zukünftig die Geschäftstätigkeiten eigenständig weiterführen."Mit der Übernahme der Mehrheit des KI-Spezialisten EYYES, beteiligt sich VECTOR an einem strategisch sehr interessanten und innovativen Unternehmen im Geschäftsfeld der Fahrerassistenzsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Insbesondere sehen wir auch große Synergien im technologischen Umfeld. ", erklärt VECTOR Geschäftsführer Thomas Riegraf."Diese strategische Partnerschaft mit VECTOR als neuen Mehrheitseigentümer stellt sicher, dass wir für Groß- und Serienprojekte mit OEMs und Tier-1s als zukunftsfähiger Partner wahrgenommen werden und unseren Wachstumspfad erfolgreich fortsetzen können.", betont Dipl. Ing. Johannes Traxler, Gründer und Geschäftsführer bei EYYES.Mit über 35 Jahren Erfahrung ist VECTOR ein kompetenter Partner in der Elektronik- und Softwareentwicklung für Embedded Systems. An 33 Standorten weltweit unterstützen mehr als 4.000 Mitarbeiter die Kunden mit einer professionellen Plattform aus Werkzeugen, Softwarekomponenten und Dienstleistungen zur Entwicklung von eingebetteten Systemen. Die breite Produktpalette von VECTOR ermöglicht umfassende Tests auf System-, Funktions- und Codeebene von verteilten eingebetteten Systemen.Mit 28 Mitarbeitern beschäftigt EYYES derzeit KI-Experten in Österreich und Deutschland (Gedersdorf in der Nähe von Krems, in Aachen und Freital). EYYES ist Vorreiter im Bereich Fahrassistenzfunktionen und Wahrnehmung des Verkehrs mit Künstlicher Intelligenz basierend auf Kamerasensorik. EYYES bietet Warnsysteme mit patentierter Technologie für Frontkollision, Anfahr- Rückfahr-, Auffahr- und Abbiegewarnung als Assistenzsysteme an. Unsere Produkte werden im Bereich Rail für Straßenbahnen, im Bereich Automotive bei Nutzfahrzeugen und Baumaschinen und im Verkehr eingesetzt.Für Schienen- und Nutzfahrzeuge bietet EYYES maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Arten von Fahrzeugen an. Die intelligenten Sensoren kommen auch bei stationären Kameras zum Einsatz wie z.B. für die verbesserte Steuerung von Ampeln mit der integrierten automatischen Erkennung von Rollstuhlfahrern. Darüber hinaus engagiert sich EYYES in unterschiedlichen Forschungsprojekten zum Einsatz der Künstlichen Intelligenz im Verkehr, um die Welt von Morgen mit KI sicherer zu machen.EYYES GmbH wird von VECTOR Informatik GmbH übernommen News (https://www.eyyes.com/)Pressekontakt:EYYES GmbH, Im Wirtschaftspark 4, 3494 GedersdorfPetra WallnerTel. +43(0)2735/37499-43,Mail: petra.wallner@eyyes.comWeb: www.eyyes.comVector Informatik GmbH, Ingersheimer Straße 24, 70499 StuttgartHeike SchmidtTel. +49 711 80670-5356Mail: heike.schmidt@vector.comWeb: www.vector.comOriginal-Content von: EYYES GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148381/5726962