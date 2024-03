SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD baut sein Modellangebot bei Automobilen aus und stellt nun eine preiswertere Gloryr-Version des Modells Yuan Plus vor. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) bringt die 2024er Version des BYD Yuan Plus günstiger auf den Markt und verschärt...

Den vollständigen Artikel lesen ...