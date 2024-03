DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

ALTICE FRAN. 19/25 REGS XS2054539627 05.03.2024 HZE/EOT

ALTICE FRAN. 20/25 REGS 6NUC XS2110799751 05.03.2024 HZE/EOT

