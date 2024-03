Die US-Aktienmärkte scheinen "unsinkbar" (aktuelle Headline von CNN) im Vorfeld der Anhörung von Fed-Chef Powell am Mittwoch und den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Nichts scheint die Rally der Aktienmärkte stoppen zu können, die Euphorie um KI triumphiert über die weiter schwindenden Aussichten für sinkende Zinsen. Wird Fed-Chef Powell am Mittwoch die Euphorie dämpfen? Je höher die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...