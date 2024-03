Altenholz (ots) -Frauen haben im Jahr 2023 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient als Männer. Darauf macht der Equal Pay Day am 6. März aufmerksam: Bis zu diesem Tag eines Jahres arbeiten Frauen rein rechnerisch ohne Bezahlung, während Männer ab dem 1. Januar voll bezahlt werden.Bei Dataport erhalten Mitarbeitende unabhängig von ihrem Geschlecht für die gleiche Arbeit auch das gleiche Gehalt. Das garantiert der Haustarifvertrag des IT-Dienstleisters. Mit Rahmenbedingungen für eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Maßnahmen speziell zur Frauenförderung sorgt Dataport darüber hinaus für mehr Chancengerechtigkeit im Unternehmen.Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "Bei Dataport setzen wir auf Vielfalt und Zusammenarbeit in heterogenen Teams. Diese Diversität stärkt unsere Leistungsfähigkeit, denn erst die verschiedenen Fähigkeiten und Ideen machen uns als Unternehmen erfolgreich. Voraussetzungen dafür sind gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und Karrieremöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden."Der Frauenanteil bei Dataport liegt bei 31 Prozent und ist damit etwa doppelt so hoch wie der IT-Branchenschnitt von 15 Prozent Frauenanteil (Quelle: Bitkom, 2023). Zudem ist jede dritte Führungsposition bei Dataport (33 Prozent) mit einer Frau besetzt.Um eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten, ermöglicht Dataport allen Mitarbeitenden eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und -ort. Dafür sorgen flexible Arbeitszeitmodelle wie das Recht auf befristete Teilzeitarbeit sowie die Möglichkeit, derzeit 80 Prozent der Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Auch Führungskräfte können in sogenannten Führungstandems in Teilzeit arbeiten. Für Mitarbeiter*innen mit Kindern gibt es Hilfsangebote wie Kinderbetreuung im Notfall oder Ferienprogramme für Kinder.Ein Quereinstieg als Trainee ist unabhängig von Alter und Geschlecht möglich. Weibliche Nachwuchskräfte werden in besonderer Weise ermutigt und befähigt, in höhere Gehaltsstufen aufzusteigen, etwa durch ein duales Studium im internationalen Frauenstudiengang Informatik an der Hochschule Bremen. Das Thema Female Empowerment findet bei Dataport zudem in unternehmensinternen Fortbildungen, Workshops und digitalen Netzwerken im Social Intranet statt.www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/5727009