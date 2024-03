BONN (IT-Times) - Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) baut in Deutschland seine Kapazitäten im Mobilfunk- und Glasfaserbereich weiter aus. Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508) teilte am 28. Februar 2024 mit, den Breitbandausbau im Januar 2024 in Deutschland weiter vorangetrieben...

