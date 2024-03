Linz (www.anleihencheck.de) - Um satte 100 Basispunkte wurde der Leitzins von der ungarischen Notenbank (MNB) auf nun 9% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach den letzten vier Sitzungen wo jeweils um 75 Basispunkte gesenkt worden sei, sei diesmal die Schlagzahl nochmals erhöht worden. Mittlerweile sei die Inflation in den letzten Monaten stark gefallen und liege mittlerweile im Zielbereich von 2 bis 4%. Ein solch starker Schritt sei vom Markt noch nicht vollkommen eingepreist gewesen, sodass nach der Entscheidung der HUF (Ungarischer Forint) etwas nachgegeben habe. Der Realzins habe dank der fallenden Inflation und der noch hohen Leitzinsen deutlich ins Positive gedreht. Dieser sinke aber nun wieder etwas. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...