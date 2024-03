BMW hat mit dem Bau einer eigenen Fertigung für Hochvoltbatterien der fünften Generation in Thailand begonnen. Mit der Hochvoltbatterie-Montage auf dem Gelände in Rayong wird das dortige Werk für die Produktion von reinen E-Autos vorbereitet. Die lokale BEV-Produktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 beginnen, wie die Münchner mitteilen. Der Plan war bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden, als Alexander Baraka, Chef der BMW Group ...

Den vollständigen Artikel lesen ...