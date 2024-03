© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE



Die Rallye am Kryptomarkt geht weiter. Der Bitcoin hat am Montag ein Zweijahreshoch erreicht und kurzzeitig die Marke von 64.000 US-Dollar überschritten.Aktuell notiert der Bitcoin laut CoinMarketCap knapp fünf Prozent im Plus bei 64.850 US-Dollar (09:13 Uhr). Damit ist er nicht mehr weit von seinem bisherigen Allzeithoch von 68.999,99 US-Dollar entfernt, das im November 2021 erreicht wurde. Anfang des Jahres wurden in den USA mehrere Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen. Ihre Einführung ebnete den Weg für neue Großinvestoren und löste die jüngste Begeisterung und Dynamik aus. "Die Zuflüsse werden nicht so schnell versiegen, denn je höher der Preis zu steigen scheint, desto sicherer fühlen sich die …