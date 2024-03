coinIX hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht, wobei der HGB-Abschluss aufgrund des Niederstwertprinzips nur begrenzte Aussagekraft hat. Dennoch konnte das Unternehmen nach einem Verlust im Vorjahr im Geschäftsjahr 2023 einen kleinen Gewinn verbuchen, hauptsächlich aufgrund realisierter Kursgewinne und Erträge aus dem Staking. Gleichzeitig wurden Betriebsaufwendungen um 40% und Abschreibungen auf Finanzanlagen um 48% reduziert. Der Marktwert des Portfolios stieg zum GJ-Ende gegenüber Vorjahr um 56% auf EUR 9,3 Mio. Kernpositionen von coinIX wie Ethereum, Bitcoin und The Graph haben in den letzten Wochen weiter erheblich zugelegt. Eine Neubewertung des AlsterResearch NAV-Bewertungsmodells mit aktuellen Preisen ergibt ein neues Kursziel von EUR 4.27 (alt: EUR 3.08). Der aktuelle Aktienkurs spiegelt nicht einmal den Wert der liquiden Kryptowährungen von coinIX wider, das Portfolio an Unternehmensbeteiligungen gibt es für Anleger quasi gratis obendrauf. AlsterResearchs Analysten empfehlen weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA





