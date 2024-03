Anleger, die vor einem Monat in die SoundHound AI-Aktie (WKN: A3DGJK) eingestiegen sind, dürfen sich die Hände reiben. Sie haben ihr Kapital innerhalb von nur vier Wochen fast vervierfacht. Doch am vergangenen Freitag knickte die Aktie des KI-Spracherkennungsunternehmens um fast -20% ein. Was steckt hinter der Mega-Performance der SoundHound AI-Aktie? Und ist die Kursrallye fürs Erste vorbei? Dell vorgestellt SoundHound AI ist ein 2005 gegründetes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...