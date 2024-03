Bitcoin Kurs Prognose: Kann BTC 500.000 Dollar erreichen?

Die Kurse steigen wieder am Kryptomarkt. In der Nacht von gestern auf heute hat Bitcoin die 64.000 Dollar Marke deutlich überschritten und damit ein neues Jahreshoch gebildet. Mit dem Öffnen der amerikanischen Börsen und dem Handel der Spot Bitcoin ETFs stehen die Chancen also gut, dass schon bald ein neues Allzeithoch erreicht werden kann. Aber wie hoch kann dieses ausfallen? Wird der Bitcoin-Kurs tatsächlich auf 500.000 Dollar steigen, oder ist so ein Kursziel unrealistisch?

500.000 Dollar laut PlanB sehr wahrscheinlich

PlanB ist in der Krypto-Szene kein Unbekannter. Er war der erste, der das Stock to Flow-Modell auf Bitcoin angewandt hat und hat auf X mehr als 1,9 Millionen Follower. Das Stock to Flow Ratio sagt dabei aus, wie knapp ein Rohstoff ist, indem man berechnet, wie lange es dauern würde, den aktuellen Bestand mit der Menge, die jährlich abgebaut wird, wiederherzustellen. Sind als aktuell knapp 20 Millionen Bitcoin in Umlauf und Jahr für Jahr werden in etwa 328.000 BTC geschürft, würde es 60 Jahre dauern, den aktuellen Bestand nochmal aufzubauen. Mit dem Halving im April steigt dieser Wert nochmal um das Doppelte, da nur noch halb so viele Bitcoin geschürft werden.

S2F chart with extra grid-lines! This makes it easier to read the log scale. So, S2F model predicts 0.4*110^3 = $532k average bitcoin price for 2024-2028 cycle (grey line), not $700k or $900k. Explanation of log scales and S2F chart in this video:https://t.co/noaqjdlmqV pic.twitter.com/NZLT45vAHH - PlanB (@100trillionUSD) March 3, 2024

Dieses Konzept führt PlanB zum Entschluss, dass der Kurs während der nächsten 4 Jahre einen Durchschnittspreis von 532.000 Dollar haben müsste. Mit dieser Annahme ist der Analyst keineswegs allein. Auch Cathie Wood geht davon aus, dass der Kurs auf über 500.000 Dollar steigen wird und wenn es um bullishe Prognosen geht, geht Michael Saylor sogar noch deutlich weiter, der auch Kursziele von über einer Million Dollar für wahrscheinlich hält.

Geldmenge deutlich erhöht

Endlos wird dieses Spiel nicht weitergehen können, dass der Bitcoin-Kurs nach jedem Halving erneut um das 10-fache oder mehr steigt. Allerdings macht ein Blick auf die Geldmenge, die in den USA in den letzten Jahren in Umlauf gekommen ist, deutlich, dass der Kurs in den nächsten Jahren durchaus weiter steigen kann. Die 69.000 Dollar, die ein Bitcoin im Jahr 2021 wert war, haben im Vergleich zu heute auch an Kaufkraft verloren.

(Geldmenge in den USA in den letzten 15 Jahren - Quelle: Boerse.de)

Ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Geldmenge in den USA in den letzten 15 Jahren, seit es Bitcoin gibt, mehr als verdoppelt wurde. Zwar hat sich in dieser Zeit auch die Umlaufmenge an Bitcoin vervielfacht, da die Kryptowährung zu dieser Zeit noch schneller geschürft werden konnte, inzwischen hat sich das aber geändert. Nach dem Halving werden jährlich nur noch knapp 165.000 neue Bitcoin geschürft. Bleibt die Nachfrage so hoch wie derzeit, dürfte der Kurs nach dem Halving erst recht nochmal ordentlich ansteigen.

Mit dem Kursziel von 500.000 Dollar pro Bitcoin würde auch die Marktkapitalisierung des digitalen Goldes bei etwa 10 Billionen Dollar liegen. Damit wäre BTC immer noch niedriger bewertet als physisches Gold, das aktuell auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 13 Billionen Dollar kommt. Wenn die Vergangenheit eines gezeigt hat, dann, dass der Bullrun bei Bitcoin die Erwartungen der meisten Marktteilnehmer übertreffen kann. Wem der Einstieg bei rund 64.000 Dollar dennoch zu riskant erscheint, der findet auch zahlreiche Alternativen am Markt, bei denen die Kursexploison erst bevorstehen dürfte. Derzeit rückt vor allem Green Bitcoin ($GBTC) in den Fokus der Anleger.

Investoren stürzen sich auf Green Bitcoin

Bei Green Bitcoin handelt es sich - wie der Name vermuten lässt - um eine umweltfreundliche Alternative zu Bitcoin. Die neue Kryptowährung $GBTC kommt als ERC-20-Token auf der Ethereum Blockchain ohne den Proof of Work Mechanismus zur Konsensfindung aus. Dadurch ist der Energiebedarf im Vergleich zu Bitcoin verschwindend gering. Bei Green Bitcoin handelt es sich um einen Proof of Stake Coin, was bedeutet, dass Anleger hier eine hohe Rendite erzielen können, wenn sie ihre Token staken. Die APY (jährliche Rendite) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools.

(Green Bitcoin Token Vorverkauf - Quelle: Green Bitcoin)

Die Green Bitcoin Token sind aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren den großen Vorteil haben, dass der Preis schon während des Presales mehrfach erhöht wird, sodass sich bis zum Listing an den Kryptobörsen schon ein Buchgewinn ergibt. Aufgrund der hohen Nachfrage schon in dieser frühen Phase erwarten Analysten, dass der Kurs nach dem Launch schnell durch die Decke gehen und um bis zu 1.500 % steigen kann, da innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von mehr als 1,6 Millionen Dollar verkauft wurden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr.