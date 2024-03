Hören: https://open.spotify.com/episode/1vG4kR5TJUK98OVzR61WA4 Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Montag, der 4. März 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX auch in der neuen Woche zunächst leicht stärker, bisher 16 All-time-Highs in 44 Handelstagen- MTU, VW und SAP im Frühgeschäft gesucht- Fresenius, Siemens Energy und Henkel zunächst schwächer- BMW schafft neuen Statistikrekord- Daimler Truck nun neue ytd. Nr.2- News: Bayer, Deutsche Bank, Henkel, Merck, Siemens, Siemens Energy, VW- ATX zunächst ...

