Ispringen (ots) -Im vergangenen Jahr hat die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ihr 50. Jubiläum (https://www.rutronik.com/de/50-jahre) begangen und dieses ausgiebig und weltweit gefeiert. Die große Jubiläumsfeier in Deutschland (https://www.facebook.com/photo/?fbid=846916230775146&set=pcb.846916310775138) fand am 24. November 2023 im CongressCentrum Pforzheim (CCP) statt, an dem 800 Mitarbeitende aus allen deutschen Standorten teilnahmen. Doch die Feierlichkeiten bleiben nicht die einzigen Höhepunkte, mit denen das Familienunternehmen seinen Jahrestag markiert. Demnächst erscheint zusätzlich ein Jubiläumsband, der nicht nur die gesamte Firmengeschichte seit der Gründung 1973 porträtiert, sondern auch jedem Rutronik-Mitarbeitenden sowie besonderen Kunden und Vertretern ausgehändigt werden soll. Der Jubiläumsband bietet einen tiefen Einblick in die verschiedenen Aspekte des Unternehmens, darunter seine globale Expansion, bedeutende Partnerschaften, und den Beitrag einzelner Abteilungen und der Mitarbeitenden zum Gesamterfolg.Rutronik feiert 50-jähriges Jubiläum mit einer BuchveröffentlichungIn den vergangenen 50 Jahren hat sich Rutronik von einem Familienbetrieb, den Helmut Rudel mit Unterstützung seiner Frau 1973 in Ispringen bei Pforzheim gegründet hat, zu einem führenden Distributionsunternehmen für elektronische Bauelemente entwickelt. Das Buch "50 Jahre Rutronik", das anlässlich des Firmenjubiläums erscheint, widmet sich noch einmal eingehend der gesamten Firmengeschichte - beginnend von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart. In Interviews beleuchten unter anderem Präsident und Gründer Helmut Rudel sowie sein Sohn Thomas Rudel, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Rutronik, die fünf vergangenen Jahrzehnte.Mit der Entwicklung von Zukunftsmärkten und Technologien hat Rutronik sein Geschäftsmodell im Laufe eines halben Jahrhunderts weiter spezialisiert und seine Expansion vorangetrieben - zunächst europaweit ab den 1980er und schließlich weltweit seit den 2000er Jahren. Auf seinem Weg zu einem der führenden Broadline-Distributoren für elektronische Bauelemente mit eigener Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen unter anderem Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Schweden, Großbritannien, China, Hongkong, Taiwan, Russland, Litauen und den USA gegründet sowie in vielen weiteren Ländern Büros eröffnet.2018 hat Rutronik erstmals die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro geknackt und erwirtschaftet seitdem verlässlich und in Folge rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz jährlich. Der Erfolg des Familienunternehmens gründet sich nicht allein auf eine starke und vorausschauende Geschäftsführung. Viele langjährige, vertrauensvolle und starke Beziehungen zu Kunden, Herstellern und Geschäftspartnern haben ebenfalls dazu beigetragen. In dem Jubiläumsband kommen auch sie zu Wort und übermitteln ihre Glückwünsche. Zu den Herstellern, die von ihren schönsten Anekdoten berichten, die sie mit Rutronik verbinden, zählen beispielsweise Fujitsu aus den Niederlanden, Intel aus Großbritannien, Adam Tech aus den USA oder die Infineon Technologies AG, mit der Rutronik bereits seit 1993 eng zusammenarbeitet.Mitarbeitende gratulieren und teilen besondere Momente bei RutronikAber nicht nur die Hersteller gratulieren dem Unternehmen, erinnern sich an die schönsten Momente und haben Bilder aus 50 Jahren Rutronik zum Jubiläumsband beigesteuert. Über die Jahre ist auch die Zahl der Mitarbeitenden im Unternehmen immer weiter gewachsen. Von fünf Angestellten Ende 1976 ist ihre Zahl inzwischen auf über 1.900 in mehr als 80 Niederlassungen und Logistikzentren weltweit angestiegen. Ein besonderer Fokus liegt daher auf den Beiträgen der Mitarbeitenden, in denen sie individuelle Geschichten und Erfahrungen teilen sowie die Unternehmenskultur verdeutlichen. Einige von ihnen sind bereits seit über 10 oder sogar 20 Jahren im Unternehmen und erinnern sich an besondere Erlebnisse, wie zum Beispiel gemeinsame Fußballspiele und Beachvolleyball-Turniere. Andere berichten davon, wie Helmut Rudel bei Vorstellungsgesprächen anwesend war und die neuen Mitarbeitenden persönlich begrüßte. "Das hat mich damals sehr beeindruckt und ist mir auch nach all den Jahren noch in Erinnerung", schreibt etwa Sirkku Sihvonen, der seit 17 Jahren bei Rutronik in Finnland tätig ist.Besondere Erwähnung findet immer wieder der Teamgeist, das eigenverantwortliche Arbeiten und das familiäre Umfeld im Unternehmen, auch bei den Country Managern. "In meinen inzwischen mehr als 12 Jahren bei Rutronik habe ich vor allem die Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, das Vertrauen, die Innovation, die berufliche Weiterentwicklung, das Engagement, die Fürsorge und die Vielfalt geschätzt", sagt Roxana Nita, Country Manager Romania & Bulgaria in Rumänien. Und Pino Cosenza, Vice President Southern Europe in Italien, fasst zusammen: "Rutronik ist nur der Name des Unternehmens, aber dahinter stehen Menschen, genauer gesagt eine FAMILIE. Solange das Team das Gefühl hat, in einer Familie zu arbeiten, ist jeder stolz darauf."Mit der Rückschau auf die Firmengeschichte, all den Erinnerungen, Anekdoten und Glückwünschen ist der Jubiläumsband mehr als nur eine Chronik. Er vermittelt ein deutliches Bild der Firmenkultur und Werte, die das Unternehmen durch schwierige Zeiten geführt und zu seinem langfristigen Erfolg in einer sich schnell verändernden Branche beigetragen haben. Dass nicht zuletzt die Mitarbeitenden einen enormen Beitrag dazu leisten, hebt Rutronik ausdrücklich hervor. So verweist Helmut Rudel darauf, dass es mit der Größe des Unternehmens zwar eine Herausforderung geworden ist, eine enge Beziehung zu jedem Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten. Doch Thomas Rudel betont die entscheidende Rolle aller Beschäftigten bei Rutronik. Ihre Fähigkeit, lösungsorientierte Ansätze zu entwickeln und zu verfolgen, ist ein wesentliches Merkmal, das das Unternehmen prägt. Für diesen Einsatz drückt er seinen tiefen Dank aus, der mit dem Jubiläumsband schließlich Form annimmt.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. 