Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Januar sank die Inflationsrate mit 2,9 Prozent erstmals seit Juni 2023 wieder in den Zielkorridor der BoC (Bank of Kanada) von 1 bis 3 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Zudem sei der Rückgang stärker als die Markterwartungen von 3,3 Prozent ausgefallen. Die von der Bank of Canada (BoC) bevorzugten annualisierten Kerninflationsmaße (getrimmt und Median) seien im Durchschnitt von revidierten 3,60% im Dezember auf 3,35% gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...