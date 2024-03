Der französische Energiekonzern EDF kooperiert mit dem Infrastruktur-Investor Morrison, um über eine gemeinsame Finanzierungsplattform bis 2030 bis zu 450 Millionen Euro in den Aufbau von fast 8.000 HPC-Ladepunkten in Frankreich zu investieren. Betrieben werden sollen die HPC-Lader von EDF-Tochter Izivia. Die über die Kooperation mit Morrison finanzierten HPC-Lader sollen an Straßen oder auf öffentlich zugänglichen Privatparkplätzen entstehen. Zur ...

