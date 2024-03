© Foto: picture alliance/Xinhua News Agency/Michael Nagle



Lange Zeit galt ein 60/40-Portfolio, bei dem 60 Prozent des Kapitals in Aktien und 40 Prozent in Anleihen investiert sind, als optimal. Ein Vermögensverwalter für High-Net-Worth Individuals sieht das anders. Seine Tipps.In einem Interview mit CNBC Pro diskutierten Marktexperten kürzlich über die beste Anlagestrategie für eine Investitionssumme von 100.000 US-Dollar. Dabei rückte Kevin Teng, CEO von Wrise Wealth Management Singapore, von der traditionellen Portfolioaufteilung von jeweils 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen ab. 60/40-Portfolio überholt? Teng, dessen Unternehmen High-Net-Worth Individuals in Asien, dem Nahen Osten und Europa berät, betonte, wie wichtig es sei, den …