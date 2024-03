DAX: Tritt auf der Stelle!: Macy's: Neues Angebot - Bayer: Neues Medikament - Douglas: Neue Pläne

Der Osterhase wird sich freuen. Neben leckeren Schokoeiern, kann er die Aktie von Douglas verstecken. Die Pafümerie-Kette will vor Ostern an die Börse und strebt eine Bewertung zwischen 5,5 und 6,5 Milliarden Euro an.Mit neuen Höchstständen an den US-Börsen im Rücken hat sich der DAX am Montag knapp unter seiner Rekordmarke gehalten. Diese hatte der deutsche Leitindex am Freitagmorgen bei rund 17 817 Zählern erreicht, bevor leicht enttäuschende Inflationsdaten aus der Eurozone moderate Gewinnmitnahmen ausgelöst hatten. Am Montag nun zeigte sich der Dax mit minus 0,04 Prozent auf 17 728,47 Punkte stabil. Der MDAX sank um 0,03 Prozent auf 26.117,76 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 …

