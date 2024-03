Vaduz (ots) -



Der Einführungskurs Kindersport "Allround" für anerkannte Leiterpersonen wurde am 2. und 3. März im Schulzentrum Mühleholz II durchgeführt. Insgesamt nahmen knapp 30 Personen aus Liechtenstein und der Schweiz am Kurs teil.



Die Kursexperten Claudia Jehle und Christian Rütte unter der Leitung von Wolfgang Meier, vermittelten Grundkenntnisse zum spielerischen Training mit 5 bis 10-Jährigen. Im Mittelpunkt standen die verschiedenen Bewegungsformen wie Laufen, Werfen, Tanzen mit denen vielseitige und kindgerechte Lektionen geplant sowie umgesetzt wurden. Mit der absolvierten Theorieprüfung erhielten alle 27 Teilnehmenden die Anerkennung J+S Kindersport "Allround". Die anerkannten Kindersport Leiterpersonen sind nun berechtigt ihre Angebote, Kurse und Lager über den Verein anzubieten. Die Stabsstelle für Sport gratuliert den Teilnehmenden und bedankt sich für ihr Engagement in der Jugendsportförderung.



Pressekontakt:



Stabsstelle für Sport

Jürgen Tömördy

T +423 263 63 31

juergen.toemoerdy@llv.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100916591

