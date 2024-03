Das Ethisphere Institute, ein führender US-amerikanischer Think-Tank, hat die Kao Corporation als eines der ethischsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet. Kao ist das einzige asiatische Unternehmen, das es seit Beginn des Ethisphere-Rankings im Jahr 2007 jedes Jahr auf die Liste geschafft hat.

Das Ethisphere Institute entwickelt und veröffentlicht Best Practices in den Bereichen Business Ethics und Corporate Social Responsibility. Die Liste der World's Most Ethical Companies zeichnet Unternehmen aus, die in den Bereichen Transparenz, Integrität, Ethik und Compliance herausragende Leistungen erbracht haben. Das Institut befragt und bewertet Firmen weltweit in fünf Kategorien: Ethik- und Compliance-Programme, Corporate Citizenship und Corporate Social Responsibility, Kultur der Ethik, Governance sowie Geschäftsbeziehungen.

Yoshihiro Hasebe, Representative Director, Präsident und CEO von Kao zur Auszeichnung: "Es ist eine Ehre für uns, nun schon 18 Jahre in Folge als eines der ethischsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet zu werden. Unser Geschäft basiert seit jeher auf dem Grundsatz der Integrität daher sind externe Bewertungen wie diese sehr wichtig für uns. Wir haben unsere Entschlossenheit bekräftigt, weiterhin Herausforderungen anzunehmen und auf ehrgeizige Ziele hinzuarbeiten. Dabei bleiben wir unserem Grundsatz 'Wir handeln mit Mut' treu, um auch in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft eine führende Rolle in der Branche einzunehmen und unser Ziel zu erreichen, eine Kirei-Welt zu schaffen, in der alles in Harmonie lebt."

Die CEO von Ethisphere, Erica Salmon Byrne, betont: "Wir freuen uns, Kao erneut in unsere Liste der ethischsten Unternehmen der Welt aufzunehmen. Kao ist eines von lediglich sechs anderen Unternehmen, das wir seit der Einführung des Rankings jedes Jahr ausgezeichnet haben insgesamt 18 Mal. Dies ist ein Beleg für das Engagement von Kao, Best Practices in den Bereichen Ethik, Compliance und Governance voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Kao auch weiterhin eine führende Rolle bei der Förderung von Unternehmensintegrität innerhalb der Branche und weltweit einnehmen wird."

Im April 2019 hat Kao seine ESG-Strategie, den Kirei Lifestyle Plan, eingeführt. Das japanische Wort "kirei" beschreibt etwas, das sauber, geordnet und schön zugleich ist. Dabei geht es Kao nicht nur um die äußere Schönheit, sondern auch um die entsprechende Haltung, Schönheit für sich selbst, für andere Menschen und für die Welt um uns herum zu schaffen. Seit 2021 verfolgt Kao den Kao Group Mid-term Plan mit der Vision "Schutz zukünftigen Lebens" und "Nachhaltigkeit als einziger Weg". Die Kao Gruppe wird weiterhin ihre ESG-Strategie im Zentrum der Unternehmensführung verankern. Durch ein hohes Maß an ethischem Bewusstsein, wird Kao das Geschäftswachstum vorantreiben, bessere Produkte und Dienstleistungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Gesellschaft anbieten und sich für die Verwirklichung einer lebenswerten und harmonischen Welt einsetzen.

Die Werte des Unternehmensgründers Integrität und "den richtigen Weg zu gehen" stehen für Kao auch heute noch im Mittelpunkt aller unternehmerischer Aktivitäten und an erster Stelle der Unternehmensphilosophie "The Kao Way". Dazu gehört das Handeln nach gesetzlichen und ethischen Vorschriften sowie ein ehrliches und fundiertes Geschäftsgebaren. Um den Kao Way umzusetzen, teilt die Kao Gruppe weltweit die Kao Business Conduct Richtlinien. Sie dienen als Orientierungshilfe bei Unsicherheiten, als Richtschnur für die tägliche Arbeit und als Grundlage für Nachhaltigkeit im Unternehmen und in der Gesellschaft.

In den vergangenen 130 Jahren hat Kao stets daran gearbeitet, das Leben der Menschen zu verbessern und ihnen zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu verhelfen einem Kirei Lifestyle. Das japanische Wort "kirei" beschreibt etwas, das sauber, geordnet und schön zugleich ist. Die Kao-Gruppe hat im April 2019 ihre ESG-Strategie, den Kirei Lifestyle Plan, ins Leben gerufen, der die Vision eines nachhaltigeren Lebensstils umsetzen soll. Bis 2030 möchte Kao mindestens 1 Milliarde Menschen ein schöneres Leben ermöglichen und dafür sorgen, dass 100 seiner Produkte einen ökologischen Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus hinterlassen, den unsere Natur laut Wissenschaft sicher verkraften kann.

Kao stellt hochwertige Produkte her, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown ist Kao Teil des Alltags der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.530 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 34.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine 137-jährige Innovationsgeschichte zurück.

